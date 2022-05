E Méindeg den Owend koum et géint 17 Auer zu engem méi uergen Accident um Stau.

Eng Persoun ass do vun der Foussgänger-Passerelle zu Lëlz an d'Waasser gefall, grad zu deem Ament, wéi e Boot vum CGDIS do op Patrull ënnerwee war. D'Persoun ass mam Been an d'Schrauf vum Boot geroden a gouf dobäi schwéier blesséiert.

D'Fräschmänner vum CGDIS hu sech ëm d'Affer gekëmmert, genee wéi de Samu-Noutdokter.

Wéi de CGDIS präziséiert, besteet keng Liewensgefor.

Eng Enquête soll klären, wéi et zum Accident konnt kommen a firwat d'Persoun an d'Waasser gefall oder gesprongen ass.

Schreiwes vum CGDIS

Communiqué de presse relatif à un accident au lac d’Esch-sur-Sûre



Lundi après-midi aux alentours de 17h00 un accident de baignade est survenu au lac d’Esch-sur-Sûre au niveau de Lultzhausen.

Au moment du passage d’un bateau à moteur du CGDIS patrouillant à vitesse réduite sous la passerelle piétonnière flottante, une personne est, pour raison encore indéterminée, tombée à l’eau et a été gravement blessée à la jambe par l’hélice de l’embarcation.

La victime dont les jours ne sont pas en danger a immédiatement été prise en charge par les membres du groupe de sauvetage aquatique puis par les équipages d’une ambulance et d’un SAMU avant d’être transportée à l’hôpital de garde. Le groupe de support psychologique a ensuite pris en charge les impliqués.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Central des Secours d’Urgence - CSU 112