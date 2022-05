Déi non-formal Bildung soll fir Kanner a Jonker e Kader bidden, wou si net ënnerriicht ginn, mä wou si selwer léieren a sech fräi entfale kënnen.

Bildungsoffer an de Maison-relaisen / Rep. Monica Camposeo

Op enger Pressekonferenz huet den Educatiounsministère en Dënschdeg de Mëtteg de gratis Accès zu der zu non-formaler Bildung, esou wéi och dat gratis Mëttegiessen an de Maison-relaise virgestallt.

D'Gratuitéit vun de Maison-relaisen an dem Mëttegiesse fir scolariséiert Kanner soll nämlech net just eng einfach Betreiungsoffer sinn, mä de Kanner eng qualitativ Méiglechkeet ginn, fir sech ze entwéckelen.

Nieft villen ënnerschiddlechen Aktivitéiten, déi d'Sozialkompetenze vun de Kanner fërderen, ass et och wichteg, dass Plaze gebuede ginn, fir sech zeréckzezéien an zur Rou ze kommen, sot den Educatiounsminister Claude Meisch.

Déi gréissten Erausfuerderung wier den Ament de Rekrutement vu qualifizéierte Leit. Bal 8.000 Leit schaffen am Secteur vun der non-formaler Bildung, 61.000 Plaze ginn et aktuell. 2009 goufen et 24.000 Plazen. Dorënner sinn och d'Plaze bei Dageseltere mat abegraff. Den Educatiounsministère rechent manner domadder, dass d'Demande wéinst der Gratuitéit an d'Luucht geet, mä vill méi duerch den demografesche Wandel. D'Populatioun wiisst an ëmmer méi Eltere ginn zu zwee schaffen, wat dozou féiert, dass d'Kanner no der Schoul nach eng Betreiung brauchen.

De Rekrutement vum zoustännege Personal leeft aktuell souwuel zu Lëtzebuerg, wéi och iwwer d'Grenzen eraus, esou de Gérard Albers, Vizepresident vun der FEDAS, der Federatioun vun den Acteure vum soziale Secteur zu Lëtzebuerg. Engersäits wier een dorop ugewisen, anerersäits hätt dat och den däitleche Virdeel, dass d'Méisproochegkeet an de Strukture ka garantéiert ginn. Eng Méiglechkeet ass et, thematesch ze decidéieren, wéi eng Sprooch geschwat gëtt. Aner Strukture maachen dat um Personal fest, sou dass ënnerschiddlech Leit och ënnerschiddlech Sprooche schwätzen.

Déi ënnerschiddlech Konzepter, déi vun de Crèchen a Maison-relaisen ausgeschafft ginn, gi lafend suivéiert a sollen och an den nächste Jore flächendeckend evaluéiert ginn, esou nach de Gérard Albers.

Wat dat gratis Mëttegiessen ugeet, esou wéilt een d'Kanner och mat abannen an eng gesond Ernierung promouvéieren. Den Educatiounsminister Claude Meisch huet präziséiert, dass all Kand dovunner soll kënne profitéieren. Wéi d'Plazen an de non-formale Bildungsstrukture vergi ginn, entscheeden d'Gemengen. Dacks géing d'Prioritéit esou festgeluecht ginn, dass gekuckt gëtt, wéi eng Kanner net anescht kënne betreit ginn. Ma prinzipiell soll awer all Kand den Accès zur non-formaler Bildung kréien. An dës Iddi reit sech och de gratis Museksunterrecht.

Bei där Geleeënheet huet den Educatiounsminister Meisch nach eng Kéier ënnerstrach, dass hie sech op héichwäerteg Bildungspolitik konzentréiert. Finanziell Hëllefe fir Famillen, déi hir Kanner doheem erzéien, wieren net säi Ressort. Dofir géif et d'Steier- a Familljepolitik ginn.

De Projet vun der Gratuitéit vun de Maison-relaisen an dem Mëttegiessen ass den Ament um Instanzewee a soll mat der nächster Rentrée am September applizéiert ginn.

Schreiwes

De l'accueil à l'éducation: accès gratuit à une éducation non formelle de qualité (10.05.2022)



Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a abordé le 10 mai, aux côtés du vice-président de la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg ASBL (FEDAS Luxembourg), Gérard Albers, les récentes évolutions en matière de qualité et d'accès à l'éducation non formelle.



Les chances d'avenir des enfants et des jeunes dépendent de la qualité de l'offre éducative et cela ne concerne pas uniquement l'école. Toutes les études internationales montrent que ce principe est valable au même titre pour l'éducation extra-scolaire.



L'éducation non formelle joue un rôle essentiel dans le développement global de l'enfant et pour ses chances de réussite. L'éducation non formelle a pour objectif de développer les compétences essentielles des enfants et des jeunes: leur développement langagier et moteur, leur compétence sociale, leur créativité et leurs aptitudes techniques, leurs capacités à s'impliquer dans des processus participatifs.



L'objectif de l'éducation non formelle et de renforcer les enfants et les jeunes.



Le ministre Claude Meisch a déclaré à ce sujet: «Chaque enfant au Luxembourg a droit à une éducation de qualité. C'est ainsi que nous pouvons offrir des chances d'avenir équitables à tous. À l'école, c'est le cas depuis longtemps. La même chose doit à présent s'appliquer à l'éducation non formelle, qui contribue elle aussi de façon déterminante au développement des enfants et des jeunes. L'école est gratuite et l'accès libre à l'éducation non formelle doit être assuré au même titre.»



Le vice-président de la FEDAS, Gérard Albers, a relevé que «7 800 professionnels sont quotidiennement à l'œuvre dans le secteur de l'éducation non formelle. Il s'agit d'un secteur encore jeune mais très dynamique qui a reçu avec la loi de 2016 une mission éducative claire et un cadre de qualité. Grâce au dispositif de formation continue du personnel et une collaboration étroite avec les parents, le secteur de l'éducation non formelle est un partenaire à part entière du paysage éducatif luxembourgeois.»



Un Cadre de référence national pour la qualité de l'éducation non formelle au Luxembourg



La loi de 2016 a introduit un Cadre de référence national pour l'éducation non formelle des enfants et des jeunes dans toutes les crèches, maisons relais et maisons de jeunes. La notion d'accueil a enfin été complétée par la notion d'éducation. Depuis lors, l'éducation non formelle a un cadre légal et des critères de qualité bien définis autour de 7 domaines essentiels au développement de l'enfant.



Le dispositif de qualité, qui vient d'être actualisé, permet un suivi de la mise en œuvre de la qualité sur le terrain, assuré par les agents régionaux du Service national de la jeunesse, en contact étroit avec les structures d'éducation et d'accueil.

L'investissement dans la qualité des structures se traduit aussi par l'introduction d'une offre élargie de formations continues et de la gratuité de ces formations pour personnel éducatif.



L'éducation non formelle accessible à tous les enfants



Il y a cinq ans, la motivation principale pour assurer à chaque enfant 20 heures d'encadrement gratuit par semaine à la crèche était d'ouvrir l'accès de ces structures pour que chaque enfant puisse en profiter, indépendamment du revenu de ses parents.



Dans la continuité de cette mesure, l'accueil dans les structures d'éducation non formelle sera rendu gratuit pendant les semaines d'école à partir de septembre 2022 pour les enfants scolarisés à l'enseignement fondamental (à compter de l'obligation scolaire). La gratuité concerne les maisons relais, les foyers scolaires et les assistants parentaux.

Un pas de plus vers l'égalité des chances sera franchi avec l'introduction de la gratuité des repas de midi à partir de la rentrée 2022-2023. Ainsi, dans le contexte de l'obligation scolaire, chaque enfant aura droit à un repas de qualité pendant les semaines d'école, peu importe le revenu de ses parents.



L'éducation non formelle ouvre ses portes au public au cours de la semaine de l'enfance, du 14 au 20 mai

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse lance pour la première fois l'initiative Kannerwoch – Semaine de l'enfance: pendant une semaine les structures d'éducation non formelle ouvrent leurs portes et montrent au public ce qu'elles ont à offrir aux enfants.



La semaine se déroule à plusieurs niveaux.



Le festival de l'enfance à Neumünster le weekend des 14 et 15 mai invite les parents, avec leurs enfants, à participer à différents ateliers pour se familiariser de façon ludique avec le travail effectué quotidiennement dans plus de 800 services d'éducation et d'accueil et mini-crèches et plus de 500 assistants parentaux. Ils y découvriront ensemble comment ces structures participent à rendre les enfants forts (Staark Kanner).



Dans la semaine du 14 au 20 mai, une centaine de structures d'éducation non formelle ouvriront également leurs portes pour montrer aux parents l'étendue de leurs activités.



Le programme complet est à retrouver sur www.kannerwoch.lu.