Well e Bus op der N7 tëscht Housen an dem Rond-point Fridhaff brennt, gëtt de Verkéier am Moment iwwer eng Niewestrooss deviéiert an et staut.

D'N7 ass den Ament a béide Richtunge gespaart. Et ass Stau gemellt. Wéi d'Police matdeelt, ware keng Passagéier am Bus, wéi d'Feier ausgebrach war. De Buschauffer koum rechtzäiteg eraus a gouf net blesséiert.