De CGDIS mellt en Donneschdeg de Moien en déidlechen Accident.

Zwee Mënsche sinn e Mëttwoch den Owend géint 20.15 Auer am Rond-point Gluck bei der Bouneweeger Rocade ëm d'Liewe komm. Zwee Autoe waren anenee gerannt, déi zwou Persoune goufen an hirem Won ageklemmt. Eng Ambulanz aus der Stad an ee Samu waren op der Plaz, mee konnten hinnen net méi hëllefen.

Wéi d'Police mellt wieren d'Autoe frontal anenee geknuppt. D'Chauffeure vun den zwee Ween wieren eleng an hiren Autoe gewiescht. De Mooss- an Erkennungsdéngscht vun der Police war nom Accident op der Plaz, fir d'Ëmstänn vum Accident ze klären. Bis an déi fréi Moiesstonnen war d'streck dowéinst gespaart.

An der Route d'Esch zu Bieles gouf e Mëttwoch den Owend iwwerdeems eng Persoun liicht blesséiert, nodeems zwee Autoen an een Accident gerode waren.