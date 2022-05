Nodeems den demographesche Wuesstem 2020 e bëssi gebremst gouf, klammen d'Zuelen elo nees op e Niveau vu virun der Corona-Pandemie.

D'Lëtzebuerger Populatioun ass zejoert ëm 10.667 Leit gewuess, op elo ronn 645.400 Awunner. Dës Hausse kéim virun allem duerch d'Immigratioun. Dat mellt de Statec en Donneschdeg de Moien.

Eng 25.300 Leit sinn op Lëtzebuerg komm, iwwerdeems bal 16.000 d'Land nees verlooss hunn. Ënnert dem Schnëtt gouf et doduerch also een Zouwuess vu ronn 9.300 Leit.

Parution de la démographie luxembourgeoise en chiffres - édition 2022 - "La croissance de la population reboostée"



Hei am Land liewen 325.000 Männer an 320.300 Fraen. Zejoert si 6.690 Puppelcher op d'Welt komm a 4.489 Leit sinn gestuerwen. Den Duerchschnëttsmann zu Lëtzebuerg gëtt 80,3 Joer al, bei de Frae sinn et 84,8 Joer.

Am leschte Joer louchen d'Hochzäite knapps iwwert de Scheedungen. 1.945 hu sech d'Jo-Wuert ginn, 1.400 Divorcë goufe registréiert.