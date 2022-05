Zanter 5 Joer gëtt et hei am Land den Heroin-Ersaz-Programm "TADIAM", dee fir Konsumenten ass, wou de Methadon net duer geet.

Et geet drëms Iwwerdosissen ze verhënneren, de Konsument ze stabiliséieren an e villäicht ëmzeorientéieren an eraus ze kréien aus dem Drogemilieu. Zweemol den Dag muss en dofir bei d’Jugend- an Drogenhëllef an der Stad eng Ersazpëll siche goen. De Bilan ass motivéierend, soten en Donneschdeg déi Responsabel. Dowéinst wéilt een de Projet weider ausbauen an och am Süden dezentraliséieren. Datt een also beispillsweis och zu Esch ka seng Heroinpëll siche goen.

Aktuell maache 25 Leit bei deem Heroin-Ersaz-Programm mat. Am Ganze waren et bis en Donneschdeg 66 Clienten. 41 Persounen hunn aus de verschiddenste Grënn mam Programm opgehalen, ënnert anerem well se sou stabiliséiert waren, fir mam Methadon-Programm weider ze fueren. Anerer hunn eng Aarbecht fonnt, eng nei Wunneng a konnte sou net méi zweemol den Dag laanscht kommen, fir hir Pëll ofzehuelen.

Den Heroin-Ersaz-Programm "TADIAM", also Traitement Assisté à la DiAcétylmorphine, gëtt et aktuell just a 7 Länner.