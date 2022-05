Dat mellt de Presseservice vun der Justiz en Donneschdeg. Zum Fait, dass d'Carole Dieschbourg virun der Chamber informéiert gouf, gouf net kommentéiert...

Et war den normalen Oflaf, datt d’Justizministesch Sam Tanson vun der Procureure générale d’Etat, Martine Solovieff informéiert ginn ass, datt e Communiqué vun der Justiz an der Affär Dieschbourg kënnt, heescht et vum Presseservice vun der Justiz. Dat wier Usus esou, a géing zum Beispill och gemaach ginn, wann e Mineur an de Prisong fir Erwuessener placéiert gëtt. Sou wier déi zoustänneg Ministesch preparéiert, datt eppes kënnt, a misst net Informatiounen aus der Press gewuer ginn. Dobäi géingen awer keng inhaltlech Detailer kommunizéiert ginn.

D’Press, notamment den 100,7 an d’Tageblatt, hat gemellt, déi gréng Ëmweltministesch wier vun der Justizministesch iwwert dem Parquet seng Decisioun informéiert ginn, fir den Dossier vun der Gaardenhaischen-Affär un d’Chamber weiderzeginn. An zwar ier déi zoustänneg Deputéiert vum Chamberbüro Bescheed wossten, datt d’Justiz hir Vir-Enquête ofgeschloss hätt.

Datt elo d’Carole Dieschbourg duerch hier Parteikolleegin Sam Tanson virun deenen aneren Deputéierten informéiert war, läit dorunner, datt d’Informatioun an der Chamber net direkt weidergi gouf. Do ass den Dossier en Donneschdeg de Moien, den 21. Abrëll erakomm. De Chamberpresident Fernand Etgen gouf dunn iwwer Telefon informéiert an huet decidéiert, datt de Chamberbüro soll Freides Mëttes zesummekommen, fir all déi Deputéiert mateneen ze ënnerriichten.

Ob et onglécklech ass, datt d’Carole Dieschbourg virun den Deputéierten informéiert war, wëll hien net kommentéieren.

De Verfassungsexpert Luc Heuschling soll wéi et ausgesäit e Méindeg vun der Chamber gehéiert ginn. Vum Professer vun der Uni Lëtzebuerg erwaart sech notamment déi gréng Fraktiounen Informatiounen doriwwer, wien an der Affär zoustänneg ass, fir d’Ex-Ministesch ze héieren.