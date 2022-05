Den Ëmweltministère confirméiert, datt um Haff Réimech bei Rëmerschen Deckelsmouke mat "Schildkrötefalen" gefaangen an dono dout gemaach goufen.

Wéi d'Ëmweltministesch Joëlle Welfring dem Piraten-Deputéierte Marc Goergen op eng parlamentaresch Fro äntwert, sinn 72 Schildkröte vun engem Veterinär ageschléifert ginn. Dat well et eng Zort Deckelsmouk ass, déi op der Lëscht vun den invasiven exoteschen Aarte steet, méi genee ass et d'"Trachemys scripta".

D'EU-Memberstaaten hätten d'Obligatioun fir Aktioune géint déi Aart z'ergräifen, well se schiedlech ass fir d'Flora an d'Fauna, ënner anerem de Kammmolch, an deem seng Kauzekäpp si menacéiert.

No Concertatiounen tëscht dem Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, der Naturverwaltung an der Veterinärsverwaltung ass gekuckt ginn, wat fir Lëtzebuerg déi bescht, déieregerecht Method wier an déi gouf applizéiert.

Fir d'Deckelsmouken op enger anerer Plaz ze halen, wier net méiglech gewiescht, well et der vill sinn a well se iwwer 30 Joer kënne liewen, heescht et. Den Ëmweltministère geet iwweregens dovun aus, datt d'Schildkröte vu Privatleit um Haff Réimech ausgesat goufen.