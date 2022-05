Et ass eng Zeen, déi sech an der Zäit um Land méi dacks presentéiert huet, déi hautzedaags awer emol fir zolidd Opreegung ka suergen.

Et geet ëm d‘Kueben, déi de Baueren d‘Liewe schwéier maachen, well se d‘Geseems friessen – an ëm d‘Méiglechkeeten, déi vum Feld ewech ze halen. Eng zimmlech makaber Praxis ass doudeg Kueben oder och Hénger un engem Potto opzehänken, mee genee déi Iddi hat elo e Bauer vun Izeg.

„Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage“. Wien hat et net an der Schoul, dem Lafontaine säi „Le corbeau et le renard“? De Jemp Nau huet es mat de Kueben esou genuch, wéi deen een oder anere mam Gedichter auswennegléieren. Am Fréijoer gëtt geséit an da wiere ganz Flaatschen op de Felder, plakeg. Hei ginn d‘Kueben un d‘Sonneblummen.



Normalerweis stinn d’Sonneblummen op all 20 Zentimeter, mee hei steet just nach e Still, weist eis de Jemp Nau. Dat géif ni méi eng Planz, well d’Blieder gefriess sinn. Elo wéinst dem Ukrain-Krich gouf et an de Supermarché kee Sonneblummenuelech méi; d’Präisser si gutt, ech hunn der du méi geséit, mee de Problem mat de Kueben trëtt ze vill massiv op den Ament.



De “Kuebefraass“, sou nennt hien dat, géif de Bauere Misère maachen. Si hätte ganz Deeler futtigemaach. 6 Hektar Mais hätte misse frësch ugeséit ginn.

Fréier goufen dacks doudeg Kueben u Pottoe gehaangen – Vullen a Fale fänken – oder op se schéissen ass hautzedaags net méi toleréiert – doudeg Hénger ophänken – ass a méi wéi engem sengen Ae grad esou skandaléis. Zu Lëtzebuerg an an der EU ass et verbueden, erkläert de Felix Wildschutz, Direkter vun der Veterinärinspektioun:

Op hirem Haff a Frankräich wier de Fuuss hannert den Hénger gewiescht, si hätten déi doudeg Déieren heihi bruecht. Si wéissten och, dass dat hei net di beschte Méiglechkeet wier, mee hei géifen d’Leit opmierksam an esou kéim vläicht eppes un d’Rullen, hofft de Jemp Nau, Bauer vun Izeg.

Fréier war d’Geseems mat enger Substanz traitéiert, déi d’Kuebe gëeekelt huet. Haut ass dat Tabu, an eng Léisung sollt dofir den Asaz vu professionelle Falesetzer sinn ... "Le Corbeau honteux et confus

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.”

Och wann d‘Moral vum Jean de la Fontaine senger Fabel heimat näischt ze dinn huet. E Kueb ass net blöd a léisst sech héchstens eemol a fir eng kuerz Zäit veräppelen!