Well d'Luxexpo net méi fir de Primoaccueil zur Verfügung stoung, war jo eng Zeltstruktur um Kierchbierg opgeriicht ginn.

Elo gouf och de sougenannte "Bâtiment T", ee fréiert Gebai vum europäesche Geriichtshaff, ageriicht, fir d'Leit méi laangfristeg kënnen ënnerzebréngen.

Um Donneschdeg den Owend gouf dës Struktur virgestallt, d'Awunner aus dem Quartier konnte Froen stellen a si kruten een Deel vun de Raimlechkeete gewisen.

1.200 Plaze sinn op där Plaz disponibel, dovunner ginn der elo 150 genotzt: Derzou huet den Ausseminister Jean Asselborn erkläert, datt et 2 Prozesser gëtt, dee vun de regulären Asyldemandeuren an dee vun de Flüchtlingen aus der Ukrain. Esou ee massive Flux vun Leit wier et nach ni ginn. Et wier een elo op 5.000 ukrainesche Flüchtlingen. Et gëtt versicht, datt déi Leit net an Zelter musse liewen.

Op dëser Plaz, sou de Jean Asselborn weider, hätt een eng Méiglechkeet mat de Batîments publics zesummen, wou d'Leit hiert Zëmmer kënne kréien, fir mat hire Familljen dezent ze liewen. Elo sinn 150 Better prett. Et gëtt op 3 Stäck geschafft. Et kéint ee bis op 1.200 eropgoen, mee, sou den Ausseminister, et wier ze hoffen, datt de Krich een Enn huet an d'Leit nees kënnen heemgoen.