Inflatioun, héich Energiepräisser, Krich, Sanktiounen, Corona a Liwwerkette-Problemer: Et gi genuch Theemen, mat deenen d'Betriber ze dinn hunn.

D'Industrielle-Federatioun Fedil hat hir Partner an d'Luxexpo invitéiert. Et ass een aus der enger Kris nach net eraus, scho steet déi nächst virun der Dier.

D'Betriber musse grad elo massiv investéieren, engersäits fir d'CO2-Emissioune weider ze reduzéieren an anerersäits fir d'Digitaliséierung virun ze dreiwen. Ma wéinst all deene Problemer a Krisen ass et schwiereg, fir d'Zukunft ze plangen. Et feelt einfach d'Previsibilitéit an dat huet d'Industrie guer net gär.

Villes gëtt wuel zu Bréissel decidéiert, ma an esou schwieregen Zäiten erwaarden d'Betriber sech vill vun der nationaler Politik. Eng Fuerderung wär do, datt méi koherent misst geschafft ginn.

"Et kéint een net soen, et wéilt een nei Industriebetriber am Land, an dann all déi, déi interesséiert sinn, nees ofblocken", esou d'Michèle Detaille, Presidentin vun der Fedil.