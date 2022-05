Zanter e Méindeg, den 9. Mee, 18 Auer gëtt de 57 Joer ale Mann vermësst.

Wéi et vun der Police heescht, géing et aktuell keng Hiweiser gi wou hie sech kéint ophalen. Et ass méiglech, dass de Vermësste mat engem bloe Ford Kuga mat lëtzebuergescher Plack ënnerwee ass.

All Informatiounen iwwert de Vermësste si fir den 113 oder fir all anere Policebüro am Land.