E Camion hat an enger Kéier vun der Kräizerbuch a Richtung Schweech d'Kontroll verluer an ass widder d'Leitplank gefuer.

Éischten Erkenntnisser vun der Police no soll et dem Chauffer wuel schlecht gi sinn, wouduerch hie fir eng Kontroll an d'Spidol koum.

D'Streck ass fir d'Dauer vun den Ofschleef- an Opraumaarbechte bis op Weideres komplett fir den Trafic gespaart.