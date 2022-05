Déi zwee fréier Patrone vum Importateur an Distributeur Grosbusch S.A. goufen zu enger Geldstrof vun 150.000 Euro an 9 Méint Prisong op Sursis verurteelt.

Si krute Steierbedruch, Bilansfälschung, Blanchiment an abus de biens sociaux a Milliounenhéicht reprochéiert.

Wéi de Paperjam a Reporter.lu mellen, wier et e "jugement sur accord". Deemno si sech d'Affekoten an de Ministère public eens ginn, an de Riichter huet dat Ganzt validéiert. Esou kann ënnert anerem en ëffentleche Prozess evitéiert ginn.