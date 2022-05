E Méindeg hieft d'Luxair d'Maskeflicht am Fliger op. Allerdéngs just fir déi Destinatiounen, déi et erlaben.

Wéi déi national Fluchgesellschaft matdeelt, muss ee vun deem Moment un also keng Mask méi undoen op Flich fir op Lëtzebuerg a fir an déi Länner, an deenen d'Mask am Fliger net méi virgeschriwwen ass.

D'Passagéier si gebiede sech virum Depart iwwert déi jeeweileg Bestëmmungen op hiren Destinatiounen z'informéieren. De Generaldirekter vun der Luxair Gilles Feith bedauert am RTL-Interview, datt d'EU an dëser Fro keng gemeinsam Reegel bis elo fanne konnt.

D'Covidgesetz applizéiert sech an deem Sënn net op de Fliger, well d'Aviatioun net ënnert den ëffentlechen Transport fält. A Bus, Zuch an Tram bleift d'Mask fir den Ament jo nach virgeschriwwen, kéint awer och mam neie Covidgesetz opgehuewe ginn, wéi de Santésdirekter Jean-Claude Schmit ze lescht nach bei eis op der Antenn duerchblécke gelooss huet.

E Méindeg hate sech zwou europäesch Agencen, déi europäesch Loftsécherheetsagence EASA an déi europäesch Gesondheetsagence ECDC derfir ausgeschwat, déi sanitär Mesuren am Fluchverkéier ze lackeren.