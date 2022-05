Seng Urgroussmammen op béide Säiten hate portugisesch Originnen an hie géif den Attachement vun de Portugisen un de groussherzoglechen Haff och fillen.

Dat sot de Grand-Duc Henri en Donneschdeg zu Lissabon. Vue dass och seng Fra, d'Grande-Duchesse Maria Teresa, kubanesch Wuerzelen hätt, géif hie sech an där Latinitéit ganz wuel fillen, sou nach de Lëtzebuerger Staatschef. Um zweeten a leschten Dag vun der Staatsvisitt a Portugal stounge fir déi groussherzoglech Koppel weider Rendez-vousen a politeschen Institutiounen um Programm, an awer och en emotionale Besuch zu Cascais.

Mat op en Neits militäreschen Éiere gouf déi groussherzoglech Koppel en Donneschdeg de Moien am Parlament zu Lissabon empfaangen. Hei goufen d'Gäscht aus Lëtzebuerg vum portugisesche Parlamentspresident an enger Rei Deputéierte begréisst a kruten en Abléck an d'Raimlechkeete vun deem impressionante Gebai. Manner grouss, dofir awer net manner wichteg, ass de Sëtz vum Premierminister Antonio Costa, deen d'Invitéeë fir e gemeinsaamt Mëttegiesse bei sech konnt empfänken. 2010 war weder hien nach den aktuelle portugisesche President am Amt an déi deemoleg Staatsvisitt a Portugal huet sech a weidere Punkte vun där vun dësem Joer ënnerscheet.

130 Entreprisen aus dem Grand-Duché waren am Kader vun dëser Staatsvisitt mat op Lissabon. Net awer op Cascais, wou de Grand-Duc Henri un d'Vergaangenheet erënnert gouf. An zwar un d'Grande-Duchesse Charlotte an hir Famill, déi am Joer 1940, opgrond vun der däitscher Invasioun zu Lëtzebuerg, d'Land verlooss haten an op hirer Flucht an Direktioun Amerika och e puer Wochen an der Casa de Santa Maria gewunnt hunn.

© SIP

D'Erënnerungen un déi groussherzoglech Famill an d'Relatiounen tëscht Lëtzebuerger a Portugisen, besonnesch a schwéieren Zäite goufen och an der Ausstellung "Portugal et Luxembourg, pays d'espoir en temps de détresse" festgehalen. Eng Expo, déi och scho bei eis am Land ze gesi war.

Fir déi groussherzoglech Koppel war dës Staatsvisitt déi zweet bannent 12 Joer a Portugal. Dat ass schonn aussergewéinlech, an awer gouf d'Fro gestallt, ob fir de Grand-Duc Henri vläicht souguer en drëtten offizielle Staatsbesuch zu Lissabon a Fro kéim.

Fotoe vun der Staatsvisitt

Grand-Duc a Grande-Duchesse op Staatsvisitt a Portugal (10.5.22) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen SIP / Emmanuel Claude Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Grand-Duc a Grande-Duchesse op Staatsvisitt a Portugal (11.5.22) © SIP / Jean-Christophe Verhaegen SIP / Emmanuel Claude Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.