D'Police war en Donneschdeg den Owend zu Rodange wéi och zu Schraasseg respektiv Mënsbech gefuerdert.

Zu Rodange goufen d'Beamten alarméiert, wéinst enger verbaler a kierperlecher Ausernanersetzung. Dobäi gouf eng Persoun liewensgeféierlech blesséiert an huet misste vum Noutdokter op der Plaz versuergt ginn, si koum dono an d'Spidol. De Verdächtege gouf nach op der Plaz op Uerder vum Parquet festgeholl an hat e Freideg Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.

Zu Schraasseg an zu Mënsbech gouf der Police en Donneschdeg de Moien a kuerzer Zäit zwee Abréch gemellt. D'Beamte kruten eng Beschreiwung vun den Täter a konnten béid Persounen am Laf vum Mëtteg op der Stater Gare ermëttelen. Béid goufen op Uerder vum Parquet festgeholl a koumen och e Freideg virun den Untersuchungsriichter.

Op hirem Internetsite gëtt d'Police Tipps, wéi ee sech am beschte bei engem Abroch verhält.