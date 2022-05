11 Blesséierter mellt de CGDIS tëscht Mëtteg a 16.30 Auer um Freideg, dat bei 13 Asätz.

Kuerz virun 13 Auer gouf e Kand an der Rue de la Gendarmerie zu Réiden ugestouss. D'Rettungsdéngschter aus der Géigend wéi och de Samu waren op der Plaz. Géint 16.20 Auer dann en änlechen Accident zu Munzen an der Duerfstrooss, hei waren d'Rettungsdéngschter vu Clierf am Asaz. Béid Kanner goufe blesséiert.

An der Stad war géint Mëtteg eng Camionnette géint e Potto gerannt, hei ass et beim Materialschued bliwwen. Géint 16 Auer war en Auto an e Camion gerannt, woubäi eng Persoun blesséiert gouf. A béide Fäll waren déi lokal Ekippen am Asaz.

Och zu Esch koume géint 13 Auer e Camion an en Auto net laanschteneen, dat an der Rue Romain Fandel. Hei blouf et beim Materialschued. Auto géint Bam war et dunn tëscht Uewerpallen a Biekerech. D'Rettungsdéngschter vu Réiden an de Samu waren am Asaz.

Zu Veianen war kuerz no 15 Auer en Auto an eng Mauer an der Rue du Sanatorium gerannt. D'Ekippe vun der Nordstad a vu Veianen hu sech ëm ee Blesséierte misste këmmeren. Beim Waldhaff gouf et ee Blesséierten um 15.42 Auer , wéi e Motorrad an eng Camionnette anenee gerannt sinn. D'Ekippe vu Jonglënster an Nidderaanwen waren op der Plaz.

Zwee Blesséierter dann bei engem Accident mat zwee Autoen géint 16.12 Auer tëscht Beidler a Weidig, wéi zwee Autoen anenee gerannt sinn. D'Ekippe vun Iechternach, Biwer a Jonglënster goufen dohinner geschéckt. Kuerz drop en änlechen Accident tëscht Ierpeldeng an Déierbech, woubäi eng blesséiert Persoun vun de Rettungsekippe vu Wolz behandelt gouf.

Ageklemmt gouf en Automobilist géint 16.30 Auer tëscht Mamer a Kielen, wéi zwee Autoen net laanschtenee koumen. Si wéi och eng aner blesséiert Persoun gouf vun de Rettungsekippe vu Mamer, Kielen an der Stad wéi och vum Samu behandelt. Eleng géint 17 Auer huet den ACL 7 Accidenter am Beruffstrafic gemellt.

Weider mellt den 112 zwee méi kleng Bränn, eng Kéier e Container an der Stad a Mulch tëscht Bartreng an Helfent.