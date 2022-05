Zimmlech direkt am Ufank vum Krich an der Ukrain huet de President Wolodymyr Selenskyj en Opruff gemaach, datt och Auslänner matkämpfe kéinten.

Dausende Mënschen aus der ganzer Welt hu sech an auslännesche Batalliounen engagéiert. Op eng parlamentaresch Fro äntwert den Ausseminister den 21. Abrëll, datt ee keng Kenntnis hätt vu Lëtzebuerger Staatsbierger oder Residenten, déi an der Ukrain wiere fir ze kämpfen. Op Nofro krute mer gesot, datt een och Stand Donneschdeg net wéisst, datt Persounen aus Lëtzebuerg an der Ukrain wieren.

RTL-Recherchen hunn erginn, datt op d'mannst zwee Lëtzebuerger Staatsbierger an ee Resident an auslännesche Batalliounen an der Ukrain aktiv sinn. Mat engem vun hinnen hu mir zanter e puer Deeg Kontakt, e Mann vu Mëtt 20, dee viru knapp engem Mount an d’Ukrain gereest ass: "Ech sinn hei fir de Leit ze hëllefen. Déi Kampfhandlunge fanne jo nëmmen an dësem Land statt, alles wat doriwwer erausgeet, domat hunn ech näischt ze dinn. Ech si nëmmen hei fir hinnen ze hëllefen, datt d’Russen erëm zréck a Russland ginn."

Déi international Konventioune vu Genf an Den Haag, souwéi d’Praxis vun de Vereenten Natioune setzen de juristesche Kader, wat am Extremfall vum Krich ze respektéieren ass. Am Prinzip dierfen och auslännesch Kämpfer sech enger regulärer Arméi uschléissen, ënnert de Normen, datt een zum Beispill net folteren dierf oder Iwwergrëff op Ziviliste mécht. Den Affekot Maître Frank Rollinger: "Déi Saachen zielen och do. Dat anert sinn di regulär Kampfhandlungen, wou Leit openee schéissen oder mat schwéierem Material hantéiere fir ze schéissen, déi sinn dann eben ofgedeckt, wann e Krichszoustand ass, an dat eben déi regulär Arméi ass, wou di Leit dra sinn. Dat wieren an deem Fall och auslännesch Kämpfer.

Ass een an der ukrainescher Arméi integréiert, ass een nom internationale Recht ënnert dem Statut vum Combattant, ass een dat net, ass een e Mercenaire. De Frank Rollinger:"Wann do een eng Hobbytrupp zesummebastelt a léisst Leit aus alle Länner vun der Welt kommen, géing ech net mengen, datt een do kéint geltend maachen, datt een hei an engem Krichszoustand ass, an hunn d’ Recht elo op d’Leit ze schéissen. Dat kann och net am Interêt si vun deene Leit, di do wëlle matmaachen. Well se do déi Ofsécherung net hunn."

D ukrainesch Arméi huet virun allem no Leit gesicht, déi schonn Erfarung hunn a géif am Prinzip nëmme Leit ënner 50 Joer a mat militäreschem Background an hir Batalliounen ophuelen. De Lëtzebuerger, mat deem mir geschwat hunn, huet keng Erfarung un der Waff: "Et ass déi éischte Kéier, wou ech eng Waff am Grapp hat. Et ass elo komesch, wann een dat seet, mee wann een dat mat erlieft, wann een zum Beispill en hallwe Meter vun dir Schëss ofgëtt dat ass net einfach. Do ziddert de Kierper mat."

Den Ausseministere réit Lëtzebuerger Staatsbierger a Residenten dovun of, vum Grand-Duché aus an d’Ukrain ze goen.