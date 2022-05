Ënnert anerem zu Housen ass der Police e Freideg den Owend en Auto opgefall, deen a Schlaangelinne gefuer ass.

Wéi de Mann kontrolléiert gouf an en Alkoholtest gemaach huet, koum eraus, dass de Grenzwäert ëm bal dat duebelt iwwerschratt gouf. De Permis gouf agezunn. Selwechte Fall och op der A7 a Richtung Colmer-Bierg, och hei war de Permis fort.

En Accident gouf et dann am Tunnel vun der A7 a Richtung Luerenzweiler. Keng Persoun gouf blesséiert, ma de Verursaacher vum Accident stoung ënnert Alkoholafloss, säi Permis gouf agezunn. D'Gefier huet missten aus dem Tunnel erausgeholl ginn, iert dësen nees fir de Verkéier fréi gouf.

En Accident mat Fahrerflucht gouf et dann zu Réimech, dat géint 02.40 Auer an der Nuecht op e Samschdeg. Hei huet en Automobilist mat sengem Won Trapen vun engem Haus an eng Fassad vun engem aneren Haus beschiedegt. Nodeems de Chauffeur fortgefuer ass, konnten d'Beamten den Auto awer schnell fannen. Beim Alkoholtest vum Mann koum och hei eraus, dass dësen ze vill gedronk hat. E Fuerverbuet gouf ausgestallt.

Um 4 Auer Moies dann ass e Chauffeur mat sengem Won op der N23 an e Bam gerannt. Hie koum mat der Ambulanz an d'Spidol. Och hei war den Alkoholhéchstwäert ëm bal dat duebelt iwwerschratt ginn.

Dann ass der Police géint 4 Auer zu Schëffleng en Automobilist opgefall, dee mat héijer Vitess eng Vollbremsung duerchgefouert huet. D'Beamten sinn dem Auto nogefuer, kuerz drop koum et zu engem Accident an engem Rond-Point. Hei gouf e Verkéiersschëld aus der Verankerung gerappt. Ma de Chauffeur ass dunn awer nach ëmmer net stoe bliwwen an ass dunn duerch eng rout Luucht gefuer. Well d'Poursuite ze geféierlech war, hunn d'Beamten dës ofgebrach a sinn direkt bei d'Wunneng vum Chauffeur gefuer. Den Auto selwer gouf an enger Säitestrooss du fonnt, de Chauffeur selwer huet sech verstoppt gehat, ma ass awer dunn zu Fouss weider geflücht. Kuerz drop konnt de Mann vun de Beamten immobiliséiert ginn. De Mann hat souwuel ze vill gedronk, wéi och e positiven Drogentest.

Och an der Côte d'Eich ass der Police um 7 Auer moies e Chauffeur opgefall, deen ze séier ënnerwee war. Nodeems den Auto gestoppt gouf, koum séier eraus, dass weder eng Assurance do war, nach eng Bescheinegung vum Control technique. Och d'Steierkaart gouf zënter engem hallwe Joer net bezuelt. Dobäi koum och hei, dass de Chauffeur alkoholiséiert war. Um Policebüro krut de Mann dunn och nach eng kleng Quantitéit u Cannabis ofgeholl.