Um Séi zu Wäiswampech dréit zanter e puer Deeg e Boot hei seng Ronnen. Zil: d'Algen aus dem Waasser ze zeien.

Dësen Exercice leeft elo zanter enger gudder Woch - an en ass noutwenneg ginn. D'nächst Woch kennt en anert Boot op de Séi schaffen. Dat ass och net vun Onnëtz well déi Planzen, déi ënnert dem Waasser wuessen, ginn net einfach lass. Vun Ufank Mee bis Enn September däerf een am Séi schwammen. D'Waasserqualitéit vum Wämper Séi wär ganz gutt, heescht et vum Waasserwirtschaftsamt. Wichteg ass et dass d'Leit, déi am Séi schwammen, net duerch esou Algen a Gefor geroden.

Kritt een déi Planze mat hirer Wuerzel erausgerappt, misst een am Prinzip e puer Joer Rou hunn.

Wien dëser Deeg en Tour ronderëm de Séi vu Wäiswampech maache geet, wäert d'Boot um Waasser gesi schaffen.