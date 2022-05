E Samschdeg goufen et uechtert d'Land eng Rei Accidenter. Siwe Leit goufen dobäi blesséiert.

Zu dem éischten Accident koum et géint 10.30 Auer op dem CR322 tëscht Wuelessen a Weiler. Een Auto war am Coup, et goufen zwou Persoune blesséiert. E Samu an zwou Ambulanze waren op der Plaz.

Zu Piisseng op der Duerfstrooss ass géint 11.18 en Auto géint ee Cycliste gefuer. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. Ee weidere Vëlosfuerer gouf géint 13.20 Auer op der Route de Luxembourg zu Munneref vun engem Auto erwëscht. Och hie gouf blesséiert.

Um CR102 tëscht Dippech a Mamer gouf géint 11.20 Auer eng weider Persoun blesséiert, dat an engem Autosaccident, an dee just ee Won verwéckelt war.

Ee Motorradschauffer gouf iwwerdeems géint 13 Auer um Belair an der Route d'Arlon no enger Kollisioun mat engem Auto blesséiert. Ee Samu gouf op d'Plaz geruff. Zu Helsem sinn ëm 15 Auer een Auto an ee Bus net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.