Eng schlecht Erfarung bei der Gebuert vum Kand bleift ville Fraen dacks e Liewe laang an Erënnerung. Wat kann ee géint gynekologesch Gewalt maachen?

Eng Gebuert ass an deenen allermeeschte Fäll mat Péng verbonnen an heiansdo ginn et Urgencen, bei deene ganz séier muss reagéiert ginn. Dofir muss d’Patientin informéiert ginn, wat geschitt, a gefrot ginn, wat si wëll.

Dr. Isabelle Rolland, Coordinatrice vum Aarbechtsgrupp "Gesondheet vun der Fra" seet heizou datt et natierlech Urgence géife ginn, déi sech deen Ament och wéi Gewalt ufille kënnen. Mee et géif ëmmer Zäit fir Erklärunge ginn, och no den Agrëff.

Vill Frae wëssen awer och guer net, datt si Gewalt erlieft hunn a gi sech souguer selwer d’Schold un der negativer Erfarung. Wat och dorunner läit, datt d’Thema ganz laang Tabu war. Anne-Marie Antoine vum Planning Familial seet, d'Frae géife sech dacks fir d'éischt selwer hannerfroen, ier si sech opmaachen an driwwer schwätzen.

An de Spideeler ginn et Plainte-Servicer, wann e Patient oder eng Patientin sech wéinst engem medezinesche Feeler beschwéiere wëll. Dat géing awer net duergoen.

De Gynekolog a Member Aarbechtsgrupp Conseil Scientifique Jean-Pierre Clees fënnt, et sollt och an de Spideeler och ee Service de Prise en Charge vu Gewalt ginn, esou datt de Patient am Fall vun enger Violence eng Ulafstell huet. An dat och, wa kee medezinesche Feeler am klassesche Sënn virläit.

An der Majoritéit vun de Fäll wéilten d’Dokteren de Patientinne keng Gewalt zoufügen. Ma si misste sech bewosst ginn, datt dat trotzdeem kéint geschéien, fir traumatesch Erliefnesser ze verhënneren.