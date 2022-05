E Samschdeg am spéiden Nomëtteg respektiv Owend koum et zu e puer Accidenter, dat mellt de CGDIS.

Ee Motocyclist gouf schwéier blesséiert bei enger Chute. Wéi den 112 mellt, war d’Persoun géint 17.30 Auer tëschent Suewelbuer a Freckeisen ënnerwee, wéi se gefall ass. D'Ekippen aus der Fiels, Iermsdref, Miedernach, Waldbëlleg an de Samu waren am Asaz. Kuerz viru 18 ass e weidere Motocyclist gefall a blesséiert ginn tëschent Bruch a Bech, hei waren d'Leit vun Iechternach a Konsdref op der Plaz.

Tëschent Ënsber an Ueschdref ass en Auto accidentéiert kuerz no 17, hei gouf eng blesséiert Persoun vun de Rettungsdéngschter vu Réiden an Alebësch behandelt. An ee Blesséierte gouf et och kuerz virun 20 Auer, wéi en Auto tëschent Habscht a Sëll an e Bam gerannt ass, d'Rettungsdéngschter vu Stengefort an Habscht waren op d'Plaz geschéckt ginn.

Da mellt de CGDIS nach e puer Feier, dat zu Nidderkuer an der Cité Galerie Hondbesch, esou wéi an der Stad an der Rue Perre Krier a Rue Alphonse Wecker. An deenen dräi Fäll blouf et beim Materialschued.