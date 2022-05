Kuerz virun 9 Auer koum et op der Héicht vun der Val de Hamm zu engem Accident, deen nawell fir vill Chaos am Trafic gesuergt huet.

D'Police hat kuerz no 9 Auer gemellt, dass méi Gefierer an den Accident verwéckelt sinn. Éischten Informatiounen no krute sech 2 Busser an en Auto ze paken, méi ass awer nach net gewosst.

Geschitt ass dat Ganzt op der N2/Val de Hamm vum RP Irgäertchen a Richtung Polvermillen, am Beräich vun der Rue des Alouettes.

D'Strooss ass den Ament gespaart. Eng Deviatioun geet via den CR225/ Rue Haute an d'Rue des Peupliers. Et staut op der N2 bis zéck an den RP Sandweiler an deels an den Ausfaarte vun der Tréierer A1 erof.

Et heescht also oppassen an drun denken, eng permanent Rettungsgaass ze loossen.