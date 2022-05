Suite à la hausse exceptionnelle des prix des produits pétroliers en raison de la situation internationale, le gouvernement a décidé d’introduire une réduction temporaire du prix de vente du gasoil de chauffage (mazout) de 7,5 cts/l TTC. La baisse de prix du mazout est entrée en vigueur le 16 mai 2022 et restera d’application jusqu'au 31 décembre 2022. À côté de la baisse du prix du mazout, le prix de vente du gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture ainsi que du gasoil servant à des utilisations industrielles et commerciales baissera également de 7,5 cts/l TTC à partir du 16 mai. Cette mesure restera d’application jusqu’au 31 juillet 2022. La réduction de 7,5 cts/l TTC est appliquée automatiquement, aucune démarche n'est à effectuer par le consommateur. Pour rappel, la réduction du prix de vente de 7,5 centimes pour l’essence et le gasoil utilisé comme carburant, a été réalisée à travers une baisse temporaire des droits d’accises sur ces produits. Instaurée par le règlement grand-ducal du 8 avril 2022, cette réduction, applicable depuis le 13 avril, reste en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022. Cette baisse de prix se retrouve directement dans les prix affichés à la pompe. Pour plus d’informations concernant la réduction temporaire du prix du mazout, le ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire a mis en place un site internet dédié: www.subvention-mazout.lu. Afin de faire encore plus d'économies, veuillez consulter le site www.energie-spueren.lu qui vous informe sur les possibilités de réduire votre consommation d'énergie.