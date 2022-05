D'Santé deelt mat, datt d'Zuel vun de Persounen, déi um oder mam Coronavirus gestuerwe sinn, bei 1.073 bliwwen ass.

D'Aktualiséierung vun de Coronazuelen enthält d'Donnéeë vun e Freideg, Samschdeg, Sonndeg a Méindeg, dat, well de Gesondheetsministère iwwert de Weekend an op Feierdeeg keng Zuele matdeelt.



An de leschten Deeg sinn keng weider Persounen um oder mam Coronavirus gestuerwen. Aktuell läit d'Zuel vun den Doudegen a Verbindung mam Covid-19 domat bei 1.073.

Den Ament sinn 12 Persounen hospitaliséiert, dovunner 1 Patient op der Intensivstatioun.

De Positivitéitstaux louch e Méindeg bei 3,98 Prozent.

De Rapport journalier vun der Santé

De Gesondheetsministère hat eigentlech matgedeelt, vum 16. Mee u keen Dagesrapport a keng Coronazuele méi ze publizéieren, um Méindeg huet d'Santé dunn awer d'Zuelen - zwar ouni Dagesrapport - publizéiert.

Den Extrait aus dem Wocherapport

COVID-19: publication du rapport journalier et des données sur le site www.covid19.lu

Vu l'état actuel de la pandémie et la situation stable au niveau hospitalier, le ministère de la Santé ne publiera plus le rapport journalier sur www.data.public.lu ainsi que les données sur le site www.covid19.lu à partir du 16 mai.