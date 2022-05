Fir Ouschteren dierfen se net um Teller feelen, an och elo nach ass d'Saison vun de Spargele voll ëmgaangen.

Spargele si voll mat Vitaminnen, Mineralien, Kalium, Kalzium a Phosphor. Ma dass se awer net ëmmer vu wäit mussen hierkommen, dat weisen mir Iech elo. Eng Partie Spargelfelder ginn et nämlech och hei am Land, wéi zum Beispill zu Wäiswampech. Mä wéi leeft d'Recolte dëst Joer a wat sinn d'Erausfuerderungen, fir dëst beléifte Geméis hei am Land unzeplanzen?

Mir waren op d'Spargelfeld nofroen.