Um Méindeg war de Verfassungsexpert vun der Uni Lëtzebuerg, den Luc Heuschling, wéinst der Causa Dieschbourg an der Chamber.

Chamber oder Justiz? Ween ass responsabel fir d'Carole Dieschbourg ze héieren?

Um Mëttwoch um 17 Auer treffe sech de Chamberbüro an d'Conférence des Présidents nach eng Kéier, fir eng Decisioun ze huelen.



Den 25. Abrëll, just 3 Deeg no der Demissioun vun der grénger Ëmweltministerin Carole Dieschbourg, hat d'Chamber eestëmmeg zréckbehalen, datt déi Deputéiert fir den Dossier vu sougenannter Affär Gaardenhaischen zoustänneg wieren.

Dunn huet sech awer de Verfassungsexpert Luc Heuschling an der Press zu Wuert gemellt. Senger Meenung no soll d'Chamber hir Decisioun nees änneren, well si awer net responsabel wier. Hei den Expert viru bal 2 Wochen am RTL-Interview:

Eng Theese ass, fir ze soen, d'Wuert Minister gëllt net just fir Minister, mee och fir ancien Minister. Oder et gëtt eng méi restriktiv Theese, déi ech verdeedegen, déi seet: Do steet Minister, dofir soll et just applizéiert ginn, wann déi Leit och Minister sinn. Am anere Fall falen se ënnert dat ganzt normaalt Strofrecht.

Am Wonsch vun enger knapper Majoritéit vun 31 zu 29 Stëmme gouf den Expert op Dränge vun deene Gréngen an der Chamber empfaangen, fir den Deputéierten seng Siicht an der Affär duerzeleeën. Déi gréng Fraktiounspresidentin Josée Lorsché widderhëlt eng vu sengen Iwwerleeungen.

De Problem ass, datt mer eng Verfassung hunn, déi net genuch hiergëtt, fir kloer Prozeduren ze hunn. An hien huet de Wee opgezeechent, datt ee beispillsweis e Gesetz ka maachen. Dat muss jo laut Verfassung gemaach ginn, besteet awer net. Dat kéinte mer elo kuerzfristeg maachen, respektiv och Decisiounen huelen datt d'Equitéit virum Gesetz och garantéiert bleift.

Eng Propose, déi awer fir den CSV-Co-Fraktiounspresident Gilles Roth kee Sënn mécht.

Zu Lëtzebuerg muss e Gesetz ëmmer am Aklang mat der Verfassung sinn. Wann hei d'Verfassung kloer seet, datt et un der Chamber ass eng Decisioun ze huelen, da schéngt mir déi Positioun kloer ze sinn. D'CSV huet et do méi no mat der Siicht vun der Procureure générale oder dem Parquet, datt d'Chamber soll eng Resolutioun huelen, fir den Dossier weider an d'Enquête ze ginn. An dann d'Carole Dieschbourg ka gehéiert ginn.

D'Approche vum Expert wier nämlech eng minoritär.

De Piraten-Deputéierte Sven Clement seet, déi gréisst Suerg vun der Chamber wier elo e Prozedurfeeler.

Déi grouss Fro war, wéi gesäit et aus mat Ex-post? Mat Retroaktivitéit? Dorobber goufen et deelweis Äntwerten. Deelweis muss d'Chamber awer och hir Responsabilitéit huelen. Eppes wat se och schonn hätt kënne virun 10 oder 20 Joer kënne maachen an e Gesetz huelen.

Et soll endlech viru goen, datt der Ex-Ministesch hire Wonsch gedoe ka ginn, a si gehéiert gëtt, fannen déi zwee Oppositiounspolitiker. Déi ganz Affär géing nämlech ufänken, en Zirkus op Zäit ze ginn, sou de Gilles Roth ofschléissend.

Esou laang, wéi awer d'Fro vun der Responsabilitéit net ofschléissend gekläert ass, kann d'Carole Dieschbourg net vun der Police judiciaire gehéiert ginn. Si hat also bis haut nach keng Méiglechkeet, hir Siicht op d'Affär Gaardenhaischen duerzeleeën, esou wéi si dat schonns den Dag vun hirer Demissioun gefrot huet.