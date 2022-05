De Krich hätt d'Meenung an de skandinavesche Länner an deem Kontext geännert. Si gesinn am Verdeedegungspakt elo eng Sécherheet.

Och géint eng russesch Invasioun wéi déi an der Ukrain, dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn am RTL-Moiesjournal. De Putin hätt duerch de Krich de Bäitrëttswonsch vu Schweden a Finnland provozéiert. Well en Accord awer muss unanime geholl ginn, wier elo nach Iwwerzeegungsaarbecht beim Nato-Member Tierkei néideg. Hei schwätzt de Lëtzebuerger Chefdiplomat vun der "Bazards-Mentaltéit" vum tierkesche President Erdogan. Et géif ëm Liwwerunge vun US-amerikanesche Kampffligere goen, wou d'Tierkei wéilt Drock maachen. Negociatioune wieren dann och nach néideg am Krees vun der EU, fir weider Sanktioune géint Russland ze decidéieren. Notamment en Importstopp vu russeschem Pëtrol. Besonnesch Ungarn blockéiert jo hei. De kompletten Interview mam Jean Asselborn