Um Dënschdeg goungen d‘Ofschlossexamen u fir 3.500 Schüler – 1.600 aus dem Classique an 1.900 aus dem Enseignement Général - gëtt et eescht.

D‘Zejoert loung den Taux de réussite bei ronn 76%. D‘Konditioune si fir dëse ganz besonnesche Joergang awer liicht anerer. Den Tim Morizet war bis op Iechternach hir 144 Premièressschüler besichen.

Zu Iechternach am Lycée Classique leien d‘Exame prett a virun allem sécher am Coffre-fort. Ugefaange gëtt dëst Joer mam jeeweilege Haaptfach vun all Sektioun: Vun der Economie Politique bei der D-Sektioun bis eriwwer bei d‘Connaissance du Monde Contemporain op der SO am Enseignement Général – deem alen Technique. Et ass d‘Ofschlossjoer vun der Corona-Generatioun. D‘Schüler an den Ofschlossexamen dëst Joer hunn déi lescht 3 Joer a Pandemie-Konditioune geléiert.

Den Henri Trauffler, Direkter LCE – Lycée Classique d‘Echternach:

„Weder fir d‘Kanner nach fir d‘Léierpersonal waren déi ganz Corona-Bedéngunge ganz flott. Ech muss awer soen, datt mer hei zu Iechternach an och soss landeswäit relativ gutt derduerch komm sinn. Et ass dëst Joer relativ wéineg Schoul ausgefall. Et ass elo dëst Joer nach esou, datt decidéiert ginn ass, d‘Konditioune wärend den Examen méi „douce“ ze maachen. A verschiddene Fächer hunn déi Jonk e Choix bei de Froen, sollt en Thema – Corona-bedéngt - am Cours ze kuerz komm sinn. Se kréien och 10 Minutten bei all Epreuve méi laang Zäit.“

D‘Konditioune fir d‘Exame sinn déi klassesch. Relativ kuerzfristeg koum de Sënneswandel aus dem Ministère, sollt e Schüler positiv sinn, gëtt et elo awer eng 2. Chance.

„Och dëst Joer si fir all Examensdag e separaten Repéchagdag virgesinn. Sollt also ee Corona-positiv getest ginn, kritt déi Persoun am Summer nach eng kéier d‘Chance, den Examen nozehuelen.“

Summer heescht Ugangs Juni – d‘Resultater kommen dann awer mat all deenen aneren zesummen eraus. Ëmmer méi Schüler decidéieren sech och nom Lycée eng kuerz Paus ze huelen.

„Déi, déi ganz zilbewosst hire Studiegang upeilen, ginn natierlech direkt fort. Vill vun deene Kandidaten hu sech och schonn eng Universitéit erausgesicht. Deen een oder anere mécht effektiv e „Gap-year“. E puer Jonker krut ech awer och net dovunner ofgehale schaffen ze goen. Ech sot hinnen nach, et géif ee laang genuch am Liewe schaffe goen, mee si sinn motivéiert.“

Nach dës ganz Woch geet et mat den Exame virun. Da gëtt et eng Woch Paus, also eng Woch Vakanz, virun datt déi Woch drop d‘Examen an d‘Oralen, den 3., respektiv 16. Juni op en Enn kommen.

E Resultat gëtt et dann Enn Juni.