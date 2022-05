Am Verglach zu 2017, goufen am Joer 2021 2 Mol sou vill Päck ausgedroen.

De klassesche Bréifverkéier hëlt weider staark of, hei gouf et e Minus vun 30% an de leschte 5 Joer, esou d'Chifferen vum Post-Bilan 2021. En Trend, deen duerch d'Pandemie dogéint richteg lancéiert gouf, ass d'Geschäft mat de Colisen. D'lescht Joer goufen esou méi wéi duebel esou vill Päck ausgeliwwert wéi nach 2017.

Et ware knapps 7 Millioune Päckelcher am Joer 2021. Trotzdeem wier dat awer net esou rentabel wéi de klassesche Bréif, erkläert de Generaldirekter Claude Strasser.

Am Beräich Telekommunikatioun setzt Post op Glasfaser, bis 2025 wëllt een komplett op déi sougenannten All-Ip-Technik ëmklammen, an där de ganzen Datenaustausch dann iwwert Internet leeft, och Telefonéieren.

Suerge mécht der Post weiderhin de Finanzberäich. Hei hätt een déi lescht Joren ze vill Negativzënse bezuelt. D'Zuel vun de Leit, déi an e Postbüro ginn, fir Iwwerweisungen ze maachen, géif dogéint ëmmer weider ofhuelen. Domat erkläert de Generaldirekter d'Fermeture vu verschiddenen regionale Postbüroen.