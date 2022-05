Nom Méindeg gouf et elo nees en Accident, an deem e Bus verwéckelt war.

Zu Furen an der Dikrecher Strooss ware géint 8.30 Auer en Auto an e Bus net laanschtenee komm - eng Persoun gouf verwonnt.

Da ware Pompjeeën direkt 2 Mol am Asaz: Um 10 Auer hat tëscht Sëll an Schweebech eng landwirtschaftlech Maschinn gebrannt an um 10.30 Auer huet missten e Blumme-Back zu Steebrécken geläscht ginn.