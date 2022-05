Leit aus Frankräich sinn aktuell nach op 29 Deeg méiglech, bei däitsche Frontaliere sinn et der 19.

Belsch Frontaliere wäerten an Zukunft kënnen net just 24 Deeg, mä 34 Deeg am Joer vun Doheem aus schaffen, ouni mussen an der Belsch Steieren ze bezuelen. De Projet de Loi 7965 gouf en Dënschdeg de Mëtten an der Chamber eestëmmeg ugeholl.

Zu Lëtzebuerg schaffen eng 50.000 belsch Frontalieren, majoritär wäerten awer Salariéeë mat Uni-Ofschloss vun der Mesure profitéiere kënnen. E puer Deputéiert, wéi de Laurent Mosar vun der CSV oder den Dan Kersch vun der LSAP, hunn drop higewisen, datt een eng Harmonisatioun soll tëscht den Nopeschlänner ustriewen. De Roy Reding vun der ADR an de Sven Clement vun de Piraten hunn ugemierkt, datt dat Ganzt eng Drëps op de waarme Stee wier, mat net mol engem Dag Télétravail an der Woch. Et misst och mol méi generell iwwer de Sujet geschwat ginn.

Frontalieren aus Frankräich kënnen 29 Deeg am Joer vun Doheem aus schaffen. Dësen Accord gëllt bis den 30. Juli. Et lafen awer Gespréicher, fir datt solle 34 Deeg erméiglecht ginn, huet d'DP-Finanzministesch Yuriko Backes ënnerstrach. Dat strieft een och mat Däitschland un, wou een den Ament just bei 19 Deeg läit.