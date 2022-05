D'Ëmweltministesch Joëlle Welfring huet en Dënschdeg de sougenannten Offall- a Ressourcëpak nach eemol méi detailléiert presentéiert.

Zil ass et, Offall ze reduzéieren oder ganz ze evitéieren an d’Kreeslafwirtschaft ze promouvéieren. Hannergrond ass de Gesetzpak, deen de 27. Abrëll an der Chamber gestëmmt gouf.

Offall- a Ressourcëpak / Reportage Sabrina Backes

Mat där Basis soll d’Land méi nohalteg agéieren a manner Ressourcë verbëtzt ginn. Fir dat ëmgesat ze kréien, missten awer méi streng Gesetzer oder och Verbueter agefouert ginn. Virun allem fir kommerziell Acteure wéi d’Supermarchéen ännere sech verschidden Dispositiounen. Ënner anerem solle Supermarchéë méi géint d'Verbëtze vu Liewensmëttel virgoen, déi nei Ëmweltministesch Joëlle Welfring: "Supermarchéen an Zukunft sollen e Preventiounsplang ausschaffen, dee wierklech och Prioritéit gëtt fir Liewensmëttelreschter, dass déi an enger éischter Etapp och sollen iwwer Dons alimentaires zum Beispill dem mënschleche Konsum zur Verfügung gestallt kréien, duerno zum Beispill fir Déieren oder, dass se fir eng Biogasanlag benotzt ginn."

Och solle Plastiksverpackungen, déi just eng Kéier kënne genotzt ginn, verbuede ginn. Uebst a Geméis soll also, sou gutt et geet, am Lassene verkaf ginn. A Plastiksfläsche muss en definéierten Taux vu recycléiertem Material enthale sinn. Och soll e Vidange op Plastiksfläschen agefouert ginn. Hei géing nach no enger Léisung ënnert den Nopeschlänner an de betraffene Secteure gesicht ginn.

A grousse Supermarchéë solle Recyclingszenteren ageriicht ginn. De Leit soll sou den Accès fir de Recycling vereinfacht ginn.

Ma och d’Organisateure vu Fester si vun den neie Gesetzer betraff: "Plastiksobjeten, Becheren, Glieser aus Plastik, Besteck, déi da kéipweis ufalen an déi mat relativ groussem Opwand mussen entsuergt ginn. Dofir sinn elo hei Dispositiounen, déi dat do sollen ofschafen, sou dass wierklech och do d’Obligatioun besteet, Mehrweg-Geschier do ze benotzen."

Verpackungen, déi kënnen e puer Mol benotzt ginn, mussen dann och Restauranten ubidden.

Ma och am private Beräich soll sech eppes doen. Wéi zum Beispill wann et ëm Reklamme geet, d'Ministesch Joëlle Welfring: "Dofir hu mer och elo Dispositiounen dran, déi déi ongewollt Reklammen nach weider sollen aschränken. Den Term läit wierklech op ongewollt. Mir komme vun Etiketten, wou nee Merci dropsteet op jo w.g.l. fir déi Leit, déi wierklech nach Reklamme wëllen an déi kréie se dann och nach, mee all déi aner ginn da verschount."

Och wéilt ee gäre fort vun enger "Wegwerfgesellschaft". Hei setzt zum Beispill de Prinzip vum "Social Reuse" un. Leit kënnen elektronesch Produkter, déi se net méi benotze wëllen, u Leit weider ginn, déi net déi néideg finanziell Moyenen hunn oder och einfach u Leit, déi gäre Ressourcë spuere wëllen.

Mat deenen éischten Ännerungen ass fir Ufank d'nächst Joer ze rechnen.

© MECDD © MECDD Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Offiziellt Schreiwes