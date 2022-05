D'Gesondheetsministesch an de Minister vun der Sécurité sociale maachen de Point iwwert déi rezent Dossieren am Beräich vun der Santé, dorënner d'IRMen.

E Mëttwoch am Nomëtteg ginn d'Santésministesch Paulette Lenert an de Minister vun der Securité sociale, de Claude Haagen op enger Pressekonferenz Explikatiounen, wou een drun ass a wéi ee gedenkt, de Problem ëm déi sougenannten extra-hospitalière Medezin am Land, also d’Servicer déi baussent de Spidolsstrukturen ugebuede ginn, ze léisen.

Mir iwwerdroen d'Pressekonferenz am Livestream vu 17 Auer un.