Déi politesch Instabilitéit am Clierfer Gemengerot huet no 6 Wochen en Enn.

Nodeem den CSV-Conseiller Théo Blasen wéinst Meenungsdifferenzen Ufank Abrëll deklaréiert hat, wëllen als onofhängege Conseiller ze siegéieren, ass d'Situatioun elo deblockéiert. RTL-Informatiounen no kënnt et zu enger neier Majoritéit, well de Georges Keipes, dee fir d'Biergerlëscht an de Fusiouns-Conseil gewielt gouf, elo neie Schäffe gëtt. Dës Propositioun kritt de Clierfer Gemengerot Enn vum Mount gemaach. Duerno da geet d'Decisioun weider un d'Inneministesch.

RTL-Informatioune goufe vum CSV-Buergermeeschter Emile Eicher confirméiert, deen och preziséiert huet, datt de Georges Keipes den aktuelle Schäffe Romain Braquet ersetze wäert. Den CSV-Politiker war fir de Georges Michels op dee Poste komm, nodeem dësen am Oktober zejoert am Alter vu nëmmen 51 Joer stënterlech verscheet war.

Nom Austrëtt vum Conseiller Théo Blasen aus der Clierfer CSV-Gemengerots-Fraktioun war en neie Partner gesicht ginn, fir d'Majoritéit ze halen, dës Negociatiounen hu sech deemno gezunn.

Net d'Conseillere vun déi Gréng oder der DP hunn also d'Course gemaach, mee et ass ee sech mam Georges Keipes eens ginn, deen deemno an de Schäfferot kënnt.

Mam Austrëtt vum Théo Blasen aus der CSV-Fraktioun hat d'Ekipp ëm de Buergermeeschter Emile Eicher hir Majoritéit am Clierfer Gemengerot verluer.

Déi Gréng an d'DP hu mat Betsy Aschman a Jacquot Junk respektiv Raymond Beffort a Jacques Sabotic all Kéier zwee Conseilleren zu Clierf am Gemengerot.