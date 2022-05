No 2 Joer Pandemie géif et erëm eng "normal" Schueberfouer sinn déi am August organiséiert gëtt.

D’Schueberfouer wäert dëst Joer erëm an der gewinnter Form sinn. Dat huet d’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch de Moien um traditionelle CityBreakfast betount, wou et allgemeng ëm de Summer an der Stad goung, an all deem, wat de Leit soll ugebuede ginn.

No 2 Joer Pandemie géif et erëm eng "normal" Schueberfouer sinn, déi am August organiséiert gëtt. Donieft war et dann nach d’Annonce, datt d’Pirateschëff am Park Enn Juni erëm soll opgoen, an datt d’Kasematte bei der Gëlle Fra offiziell de 5. Juni hir Diere fir de Public opmaachen.