Dat Konzept ass net nei. Schonn zënter Jore kréien d'Lycéesschüler op deem Wee en Abléck an de militäreschen Alldag.

Well d'Lëtzebuerger Arméi sech an de leschte Joren immens diversifiéiert huet, wär de Beruff vum Zaldot nees méi interessant gi fir d'Schüler.

Déi Schüler, déi en Dënschdeg an e Mëttwoch op den Härebierg invitéiert waren, hate sech fräiwëlleg fir dës Visitt gemellt, well si eben interesséiert sinn un enger Karriär an der Arméi. Et bréicht nei Rekrutten, seet de Lieutenant-Colonel Kim Kirsch, eleng fir de geplangte Belsch-Lëtzebuerger Batallioun bréicht een eng 120 zousätzlech Leit.

Offiziellt Schreiwes

Le Centre militaire a accueilli plus de 400 élèves des écoles post-primaires (18.05.2022)

Communiqué par : état-major de l'armée

En date du 17 et 18 mai 2022, l'armée luxembourgeoise a organisé au Centre militaire à Diekirch des journées d'information pour les élèves des écoles post-primaires.

Une démonstration dynamique présentant les moyens capacitaires de l'armée a été proposée aux élèves. Après un repas en plein air les élèves ont eu l'opportunité de se renseigner sur les différents stands des unités au sein de l'armée.

À côté des stands d'information, les élèves ont pu découvrir des expositions de matériels et de véhicules militaires.

Le 10 juillet 2022 à partir de 10 heures une journée portes ouvertes aura lieu à la caserne Grand-Duc Jean, où tout le monde pourra profiter de plus d'une vingtaine d'activités pour petits et grands.