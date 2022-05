D'Regierung hëlt en Emprunt a Milliardenhéicht op, fir géint d'Repercussioune vun der aktueller wirtschaftlecher Lag ze kämpfen.

De Lëtzebuerger Staat huet en Emprunt vun 2,5 Milliarden Euro gemaach. Den Tresor huet Obligatiounen erausginn, fir "de Këssen" u Liquiditéiten z'etofféieren, dat am Zesummenhang mat der wirtschaftlecher Situatioun, déi sech verschlechtert huet an d'Mesuren aus dem Tripartite-Accord.

De Staatsemprunt besteet aus zwou Tranchë vun all Kéiers 1,25 Milliard Euro. Déi eng Hallschent Obligatioune sinn op 7 Joer an zu engem fixen Taux vun 1,375%, déi all Joer musse bezuelt ginn. Déi aner op 20 Joer mat engem fixen Taux vun 1,75%.

D'Staatsschold klëmmt duerch den Emprunt op 19,5 Milliarden Euro, also 25,2% vum PIB, wat nach ëmmer wäit ënnert den 30% läit, déi am Koalitiounsaccord virgesi sinn, sou de Finanzministère.

Schreiwes

La Trésorerie de l'État a émis un emprunt de 2,5 milliards d'euros (18.05.2022)

Communiqué par : Trésorerie de l'État

Le Grand-Duché du Luxembourg vient de placer avec succès une émission obligataire, pour étoffer son coussin de liquidités dans le contexte de la dégradation de la situation macroéconomique et des mesures prévues par l'accord tripartite du 31 mars 2022.

L'emprunt de 2,5 milliards d'euros se compose de deux tranches. La première tranche, d'un volume de 1,25 milliard d'euros, a une maturité de 7 ans et un coupon de 1,375%. La deuxième, d'un volume de 1,25 milliard d'euros, une maturité de 20 ans et un coupon de 1,75%.

La dette publique s'élèvera, après cet emprunt, à environ 19,5 milliards d'euros, soit un ratio de 25,2% du PIB, clairement en-dessous du seuil de 30% prévu dans le programme gouvernemental.

Le livre de souscription a été ouvert le 18 mai au matin. Les marchés ont réagi positivement, avec une demande largement excédentaire à l'offre (oversubscription), ce qui souligne l'attractivité du Luxembourg en tant qu'émetteur souverain bénéficiant d'un AAA.

Spuerkeess, BIL, BGL BNP Paribas, Société Générale et Barclays ont contribué à l'opération en tant que chefs de file (joint lead managers). L'emprunt sera coté à la Bourse de Luxembourg.