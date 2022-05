D'Mësstéin, déi et tëscht der Firma Soil-Concept um Fridhaff an dem Ëmweltministère goufen, schéngen no enger Entrevue mol temporär behuewen.

RTL hat e Méindeg bericht, datt sech de Gerant vun der Firma géing vum Ëmweltministère am Stach gelooss fillen. Investissementer, déi an Aussiicht stoungen, wieren abrupt ausbliwwen. Elo géing hie riskéieren, ouni näischt do ze

stoen. Wéi den Ëmweltministère elo matdeelt, hätt de Gerant vu Soil-Concept decidéiert, mat der Produktioun vu Klärschlammkompost opzehalen an e géing eng Neiorientéierung vu sengen Aktivitéiten um Site plangen. An engem konstruktive Gespréich wier du gekuckt ginn, wéi esou en Iwwergang kéint gemaach ginn a wéi de Betrib kéint am Aklang mam gesetzleche Kader gefouert ginn.