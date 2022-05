Dee Plang soll hëllefen, dass Jonker besser iwwert hir Rechter informéiert ginn a se bestäerken, hir Meenung ze soen.

Dofir goufe 64 konkret Aktiounen an 8 Beräicher fixéiert.

"Endlech", heescht et dozou an engem Schreiwes vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, deen de Plang begréisst. Et wier e wichtegt Instrument fir Kanner-Rechter a verschiddenen Gesellschaftsberäicher ze stäerken.

Den OKAJU wënscht sech dann och genuch Budget a Ressourcen, fir dass d’Ëmsetze vum Plang och de néidegen Impakt huet.

Offiziellt Schreiwes vum Educatiounsministère

Lancement de la stratégie des droits de l'enfant et du plan d'action national 2022-2026: «Ensemble pour les droits de l'enfant» (18.05.2022)

Communiqué par : ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfance, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a lancé le 18 mai 2022 le plan d'action national pour les droits de l'enfant à l'eduPôle de Walferange. Le plan d'action national (PAN) traite des priorités que le Comité pour les droits de l'enfant a fixées pour le Luxembourg et se veut non exhaustif.

Depuis la ratification de la Convention des droits de l'enfant il y a 30 ans, de nombreux progrès ont été réalisés. Pourtant, comme le montrent la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, la protection des droits des enfants et des jeunes reste un défi.

Les études telles que le Rapport national 2022 sur la situation des enfants au Luxembourg et le Rapport national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg indiquent que les enfants sont extrêmement résilients et qu'ils ont la capacité de s'adapter. Ils ont des qualités sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Dans ce sens, la stratégie des droits des enfants est un engagement solidaire pour une mise en œuvre cohérente et transparente des droits de l'enfant.

«Les enfants ont des droits. Nous, les adultes, devons les informer et les aider à exprimer leur opinion et à faire valoir leurs droits. À cette fin, le gouvernement s'est doté d'une stratégie pour les droits de l'enfant avec des mesures et des actions claires, auxquelles nous devrions nous mesurer régulièrement en tant que société», a souligné Claude Meisch lors de la présentation.

Les droits de l'enfant appliqués: pour que les enfants forts deviennent des adultes forts



Les droits de l'enfant accompagnent chaque jour la vie de tous les enfants, y compris à l'école. Mais ancrer les droits de l'enfant dans le quotidien scolaire signifie beaucoup plus. À partir du moment où tous les enfants peuvent exprimer leurs idées, leurs souhaits, mais aussi leurs préoccupations, où des opinions différentes sont défendues et respectées, les droits de l'enfant constituent la base de tout échange. Ils font partie du processus par lequel les enfants prennent leurs propres décisions et apprennent à gérer les conséquences qui en découlent. Et ce sont ces situations qui font des enfants des personnes fortes et qui leur permettent de devenir des individus responsables dans un système démocratique.

«Les enfants forts sont des enfants qui ont leur propre opinion, qui pensent de manière critique et qui veulent participer à la discussion. C'est pourquoi il est important de placer les enfants au centre de la politique éducative: les enfants doivent pouvoir être des enfants, mais ils doivent aussi devenir des adolescents et des adultes forts. Voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur leurs forces et les aider à vivre leurs droits», a encore précisé le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

L'élaboration du plan d'action: un large processus consultatif



Le plan d'action actuel présenté le 18 mai a été défini dans le cadre d'un large processus de consultation avec tous les partenaires concernés − autres ministères, représentants de la société civile et enfants − entre septembre 2021 et mars 2022. Huit domaines ont été retenus: identité et non-discrimination, mesures de placement, santé et bien-être, mineurs non accompagnés (MNA), justice pour enfants, violence, droits des enfants en situation de crise et droit à la participation.

La Plattform Kannerechter du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse regroupe les acteurs clés des droits de l'enfant et identifie, suit et évalue les mesures du plan d'action.

Le plan d'action comprend 64 actions distinctes qui ont été sélectionnées sur la base des objectifs de la stratégie des droits de l'enfant avec tous les partenaires. L'un des principaux objectifs est de renforcer la participation des enfants et des jeunes. Ainsi, la consultation directe des enfants et des jeunes et de tous les autres partenaires lors de la mise en œuvre de la stratégie nationale des droits de l'enfant est une priorité.

Un premier bilan des actions sera dressé en 2023.