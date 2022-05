Vun 13 Auer bis 20 Auer ass de Wiederrisiko méi héich. Nieft Reen kënnen awer och Knëppelsteng erofkommen. Wandvitesse bis 100 km/h si méiglech.

D'Knëppelsteng kënnen tëscht 1 an 3 Zentimeter déck sinn.

Dem Wiederradar no wäert et géint 16 Auer lassgoe mat den Donnerwiederen. Wat de Wand ugeet, gesäit et aktuell dono aus, dass déi héchste Vitesse géint 18 oder 19 Auer wäerten optrieden. Do si Spëtzte bis 100 km/h méiglech.