Nach bis den 1. Juni bleift d'Maternité zu Ettelbréck zou. Déi 2 aner Maternitéen am Land mussen déi zousätzlech Gebuerte bis dohin opfänken.

Mat 60 bis 70 Gebuerten de Mount wäerte bis dohin eng 120 bis 140 Fraen am CHL oder um Kierchbierg accouchéiere mussen. Eng Situatioun, déi staark Nerve vun de concernéierte Frae verlaangt. D'Fanny Kinsch huet mat 2 jonke Mammen aus dem Norde vum Land geschwat.

Ettelbrécker Maternité zou: Temoignagë vun 2 Fraen/F.Kinsch

"Ech war e puer Deeg virdrun nach am CTG, also am Kontroll fir d'Häerztéin, a bei d'Hiewan zu Ettelbréck am Spidol an du sinn ech sonndes owes iwwert Äre Site gewuer ginn, datt d'Ettelbrécker Maternité zou mécht an dat schonn ab méindes, dat war jo du sonndes owes..."

"J'étais rassurée de me dire qu'il y avait une sage-femme dans l'ambulance, mais je n'avais pas vraiment envie d'accoucher sur la route dans l'ambulance."

D'Anne Flammang an d'Zarina Altamirova, 2 Frae vu Wäiswampech, sinn allebéid virun engem Mount fir d'zweete Kéier Mamm ginn. D'Anne Flammang huet am CHL accouchéiert, d'Zarina Altamirova um Kierchbierg. Eigentlech onkomplizéiert Gebuerten, déi awer mat Onsécherheeten, Stress a laangen Trajete verbonne waren.

2 Deeg no der Annonce, datt d'Maternité zu Ettelbréck géing zoumaachen, krut d'Anne Flammang ugeruff, datt si hiren Dossier sollt siche kommen, well se deen an der Stad bréichten. Si war dunn an der 37. Woch. Ma vum CHL hätt et du geheescht, si misst en neien Dossier opmaachen.

"Ech hu rëm missen de kompletten Dossier opmaachen, ech hu rëm misse bei den Anästhesist an ech sollt dunn nach eng Kéier vun enger anerer Gynekologin gesi ginn. Natierlech ass do och dee lafende Programm am Gaangen an ech hunn do 4 Stonne gewaart an iergendwann sot ech awer, ech kéint net méi waarden an ech sinn dunn Heem gefuer, well et ass schonn en anert Kand do, an dat brauch een dann och nach."

De Wiessel vun engem Spidol an dat anert war also mat logisteschen Erausfuerderungen a vill Gerenns verbonnen.

"Dunn huet et e puer Deeg virun Ouschteren och nach eng Kéier richteg geschneit, also op d'mannst hei am Norden, an ech war gefall an ech wollt zu Ettelbréck just e Suivi maachen, fir just eng Kéier ze froen ob alles OK ass. Ech hunn net dierfe kommen. Ech hätt missen an den CHL fueren, ech hunn dunn decidéiert einfach d'Hiewan ze ruffen an ze kucken ob alles OK wier."



E puer Deeg drop koum de Puppelchen och schonn op d'Welt - op engem Feierdag owes, sou datt déi jonk Eltere séier am CHL ukoumen - d'Gebuert wier dunn normal gaangen.

D'Zarina Altamirova hat et net méi bis op de Kierchbierg gepackt - well hir Wéien am Auto schonn esou staark waren, ass hire Mann mat hir op Ettelbréck gefuer. Vun do aus goung et du mat der Ambulanz an d'Klinik Bohler.

"Le personnel est vraiment exceptionnel, ils sont très professionnels, il n'y a rien à dire, mais ils étaient débordés mais vraiment... au même temps que moi ils avaient 3 ou 4 femmes qui ont accouché, la sage-femme, quand ils m'ont admis, elle est juste venue m'ausculter, voir où j'en suis pour mon travail et elle n'avait pas le temps. Dès qu'elle rentrait dans ma chambre pour m'ausculter, elle était toute suite appellée en urgence dans la pièce à côté et s'était sans arrêt comme ça."

Wéi d'Kand bis op der Welt war, wier d'Koppel dunn och eng Zäit laang an der Salle d'accouchement eleng gelooss ginn.

"J'étais ni nettoyé, ni habillé et ils n'ont pas proposé de la mise au sein, ils n'ont pas pu proposer à mon mari faire peau à peau avec notre fille... donc on a vu qu'ils étaient vraiment débordés et on a demandé le transfert à Ettelbruck, parce que moi ça m'angoissait énormément, j'avais peur de rater mon allaitement, j'avais peur que le post-partum se passe mal et qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi correctement et donc du coup mon mari s'est chargé pour demander le transfert."

D'Zarina Altamirova war frou, wéi si zu Ettelbréck ukomm ass.

Zum Deel géing och an de Maternitéen an der Stad versicht ginn, d'Fraen op Ettelbréck ze transferéieren, esoubal se accouchéiert hunn, well einfach net genuch Raimlechkeeten do wieren, seet iwwerdeems d'Nadine Barthel, Presidentin vun der Associatioun vun den Hiewannen. Et wier a kenger vun deenen 2 Maternitéë gënschteg, datt sou vill Gebuerten dobäi kommen.

Et ass en Enn a Siicht

Den 1. Juni geet d'Maternité zu Ettelbréck nees op. Dat hat d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert d'lescht Woch op RTL Télé annoncéiert. Bis zu 140 Gebuerte wäerte mussen an där Zäit, an där zou ass, an d'Stad verluecht ginn. Dat bedeit vill Stress fir déi concernéiert Fraen, an enger Zäit, an där et an de Spideeler och nach ëmmer Restriktioune wéinst der Corona-Pandemie ginn.

D'Melany Levering ass fräischaffend Hiewan zu Léiler am héijen Norde vum Land. Déi Fraen, déi si an der Schwangerschaft begleet, sinn alleguer vun der Fermeture vun

"Verschiddener déi sinn och wierklech ze fréi gaangen an déi mussen dann och relativ laang an der Klinik bleiwen. An dat mécht, datt d'Gebuert sech dann och an d'Längt zitt. Ee Papp hat mer zum Beispill och gesot, datt hien zréck Heem misst goen, well et einfach méi laang gedauert huet, an deen ass dunn awer schlussendlech ze spéit komm. Deen huet d'Gebuert vu sengem Kand verpasst gehat. Et kann een einfach net virgesinn, wéi laang sou eng Gebuert dauert, et denkt een dann och net drun, datt si eng Stonn Trajet hunn. An et ass einfach schued, datt dann esou eng Gebuert esou erlieft gëtt."