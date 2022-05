Dee Gesetzesprojet war e Mëttwoch am Regierungsrot a gouf elo vum Aarbechtsminister Georges Engel an der Familljeministesch Corinne Cahen presentéiert.

Den Ament kënne gläichgeschlechtlech Koppele just iwwer d'Adoptioun hir gemeinsam Kanner unerkannt kréien. Dat soll awer geännert ginn a wann et da fir dës Koppele méiglech ass direkt bei der Gebuert als Elteren unerkannt ze gi vum Gesetz hir, kann deen zweeten Elterendeel och vum spezielle Congé profitéieren. Iwwerdeems kritt een och d'Méiglechkeet sech mam Patron eens ze ginn, wéi een de Congé fir den 2. Elterendeel wëll eranhuelen.

Et ginn dann och Ännerunge beim Congé parental: an Zukunft muss de Patron et schrëftlech motivéieren, wann en e flexibele Congé parental refuséiert. Bis elo war dat mëndlech. Wann de Patron mat engem zweete Congé parental net d'Accord ass, soll en an Zukunft eng Alternativ proposéieren, am Plaz de Congé ze reportéieren. Wann Employé a Patron sech net eens ginn iwwert e flexibele Congé, kënnt een automatesch zeréck bei den integrale Congé vu 6 Méint.

Weider hunn d'Ministere bekannt gemaach, datt een de Congé d'aidant vu 5 Deeg an Zukunft bei méi Familljemember kann huelen.

Mat dëse Gesetzesprojeten dréit d'Regierung Ziler aus dem Koalitiounsaccord, awer och enger EU-Direktive iwwert d'Work-Life-Balance Rechnung.