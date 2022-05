Zanter 2014 ass de Centre Thérapeutique zu Manternach déi eenzeg Plaz, déi eng stationär Therapie fir drogesüchteg Elteren zesumme mat hirem Kand ubitt.

Projet "Parent-Enfant" / Reportage Sabrina Backes

Dëst bis elo awer gemëscht mat aneren Drogenofhängegen. Virun zwou Wochen ass elo e separat Gebai opgaangen, dat exklusiv fir d'Mamme mat hire Kanner reservéiert ass.

Am Géigesaz zu enger konventioneller Drogentherapie, bezitt den Therapiezenter zu Manternach och Puppelcher a kleng Kanner vun de Patiente mat an. Dëst huet engersäits de Virdeel, dass si dann net an en Heem oder an eng Famille d’Accueil mussen. Wéi eng weider Virdeeler eng Therapie mam Kand huet, erkläert d'Michèle Rech, Coordinatrice vum Projet "Parent-Enfant":

"D’Prioritéite vum Projet sinn d’Chance eng Trennung tëscht den Elteren an hirem Kand ze evitéieren. An d’Elteren z'ënnerstëtzen hir Kompetenze weider ze entwéckelen, hir eege Ressourcen ze mobiliséieren, fir déi bescht méiglech Entwécklung vun hirem Kand ze fuerderen an och ze begënschtegen. D’Kreatioun vun engem Stabilitéitsreseau, ronderëm d’Kand a ronderëm d’Elteren."

Bis virun zwou Woche war d’Therapie mat de Kanner am Haaptgebai zu Manternach, wou och aner ofhängeg Persoune behandelt gi sinn. Well dat do awer dacks ze haart an ze hektesch war, sinn d’Fraen elo eriwwer geplënnert an e separéiert Gebai. 4 Zëmmer sinn hei disponibel. Nei ass och, dass si vun enger extra Ekipp mat Assistant Social, Infirmier an Educateur zesumme schaffe kënnen.

Den éischte Kontakt fir kënnen am Projet opgeholl ze ginn, leeft iwwert de Büro vun der «Alternativ Berodungsstell» am Garer Quartier.

"Do kënnen d’Elteren sech dann Informatiounen huelen, dacks gi si do och begleet vum Service Parentalité vun der Jugend- an Drogenhëllef. Si kréien do awer och eng gewësse psychosozial Ënnerstëtzung a mat hinnen zesumme gëtt dann de kierperlechen Entzuch an déi zukünfteg Opnam hei am Therapiezenter planifiéiert."

Fir kënnen opgeholl ze ginn, muss een also verschidde Critèren erfëllen:

"D’Opnamecritère sinn eng reell Motivatioun fir wëllen eng Therapie ze maachen. De Mindestalter vun der Mamm oder vum Papp läit bei 18 Joer, d’Kand sollt en Alter tëscht 0 a 4 Joer hunn, dat heescht en Age préscolaire. De kierperlechen Entzuch virun der Opnam gëtt an engem vun de Spideeler gemaach an d’Eltere sollen eng Krankekeesskaart hunn..."

Ma och schwanger Frae kënnen eng Therapie maachen, de Georges Majerus, Chargé de direction:

"Dat kann eemol sinn, dass eng Fra, déi schwanger ass, déi konsuméiert, sech dozou entscheet eng Therapie ze maachen a sech hëllefen ze loossen. Dat heescht d’Fra kënnt schwanger u sech schonn an d’Therapie. D’Gebuert ass dann an enger Maternité. Duerno kommen d’Fraen dann zréck an den Therapiezenter fir hir Therapie fortzeféieren."

Wärend den Elteren hirer Therapie, ginn d’Kanner an der Woch fir e puer Stonnen an eng Crèche geschéckt. Den Ament sinn zwee Zëmmer vum Projet "Parent-Enfant" besat, zwou weider Frae sti schonns op der Waardelëscht.

