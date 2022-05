Suite aux informations et prévisions météorologiques, annonçant des températures estivales et élevées, le ministère de la Santé appelle la population à être vigilante. Pour profiter pleinement de ce beau temps sans encourir des risques pour votre santé, il est important de respecter les 5 règles d’or suivantes: Buvez régulièrement et sans attendre d’avoir soif: minimum 1,5 litre par jour. Préférez de l’eau minérale ou de l’eau pétillante. En supplément, vous pouvez consommer des boissons légèrement sucrées (jus dilué de moitié avec de l’eau, infusions légèrement sucrées). Limitez au maximum la consommation de café/thé, de boissons trop riches en sucres/caféine qui ont des effets diurétiques.

Limitez votre exposition au soleil, spécialement aux heures les plus chaudes: se couvrir la tête et utiliser une crème antisolaire adéquate est également indiqué en cas d’exposition au soleil.

Évitez les efforts physiques intenses et les activités sportives aux heures les plus chaudes.

Protégez les personnes âgées de votre entourage. Si vous avez une personne fragile, vivant seule, dans votre entourage (famille, voisin, etc.), proposez-lui d’aller la voir au moins une fois par jour durant une forte vague de chaleur pour l’aider notamment à s’hydrater correctement et voir si la chaleur ne porte pas atteinte à sa santé. Les températures élevées sont susceptibles de causer des problèmes de santé pour certaines catégories de personnes, notamment pour les personnes âgées, les nourrissons et les personnes souffrant d'une maladie chronique, telle qu'une maladie cardiaque ou encore une maladie des reins. Pour des questions spécifiques sur des problèmes de santé en cas de grande chaleur, des informations supplémentaires peuvent être demandées auprès de la Direction de la santé – Division de l’inspection sanitaire au numéro de téléphone (+352) 247-85653. Une brochure d’information détaillant les recommandations en cas de canicule peut être consultée sur le site www.sante.lu/canicule.