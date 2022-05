Op der Kinnekswiss gëtt et an de nächsten 2 Wochen historesch. Hei kann ee vun Attraktioune profitéieren, déi deelweis méi wéi 100 Joer al sinn.

D'Schueberfouer an d'Kiermes gehéieren einfach zu Lëtzebuerg dozou. Vill Leit wäert et dowéinst freeën, dass och d'Schueberfouer dëst Joer rëm normal oflafe wäert. Ma éiert et sou wäit ass, kann ee vun dësem Freideg un a bis de 5. Juni e Besuch op d'Kinnekswiss woen. Hei stinn eng 15 Stänn an Attraktiounen, dat awer aus dem leschte Joerhonnert.

E Riserad vun 1902, e Karussell vun 1886 oder Intefësche wéi een et 1946 gemaach huet. Ma nieft den Attraktioune gëtt och Animatioun proposéiert. Ob elo fir selwer u seng Kandheet erënnert ze ginn oder den eegene Kanner d'"Kiermes wéi fréier" ze weisen, e bëssen Nostalgie läit an der Loft.

De Marcel Lesnik ass Forain an der 7. Generatioun. Senger Famill gehéiert d'Karussell vun 1886, do ass souguer en Deel vun der Dekoratioun nach original.

Och de Werner Feldmann ass Forain an en Deel vun dëser historescher Kiermes. Fir hien ass de Grond, wisou dës al Kiermes och haut nach gutt ukënnt, kloer: "Haut ass alles esou schnelllieweg mat de Computeren, Handyen an der ganzer Digitaliséierung. D'Leit si frou heiansdo an esou e Kader zeréckzekommen, wou alles e bësse méi lues geet.

D'Kiermes wéi fréier ass an der Woch vun 11 bis 20 Auer op. Weekends geet et dann 2 Stonne méi laang.