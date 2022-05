D'Anouk Boever-Thill demissionéiert no nëmmen 3 Joer vum Posten als Presidentin vu ProSud.

An engem Schreiwes un de Büro an de Comité vum Gemengesyndikat schreift si, datt et "gewëss Dysfonctionnementer" am Büro wieren, déi Si zum Récktrëtt motivéiert hätten.

Dat Schreiwes läit RTL vir.

Op d'Hannergrënn a wat am Büro vu ProSud an den Ae vun der Monnerecher Conseillère net fonctionéiert hätt wéi et soll, geet d'CSV Politikerin net an.

An deem Büro sëtzen, nieft der Presidentin, nëmmen nach de Vizepresident a Parteikolleeg Georges Mischo, grad wéi d'Politiker Dan Biancalana a Fränz Schwachtgen. De leschtgenannte gréngen Déifferdenger Conseiller gëtt explizitt och am Demissionsschreiwes vun der Monnerecher Politikerin gelueft , iwwert d'Häre Mischo a Biancalana gëtt kee Wuert verluer.

D'Madamm Boever seet awer den Ekippen vu ProSud Merci fir hir beispillhaft Aarbechten, déi och méi missten um politeschen Niveau consideréiert ginn. D'demissionnär ProSud-Presidentin hofft dann och, datt hire Récktrëtt soll seng Friichte bréngen.

Am Interim iwwerhëlt lo den Escher CSV-Député-maire Georges Mischo d'Presidence vu ProSud.

2019 war d'Monnerecher CSV-Conseillère fir de Roberto Traversini an am Vott géint den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana als nei Presidentin vum ProSud gewielt ginn. De grénge Politiker Roberto Traversini war deemools wéinst de Suitte vun der Gaardenhaischen-Affäir als ProSud-President zeréckgetrueden. Eng Affär, déi jo Nowéie bis haut huet.

Haaptaufgab vu ProSud ass et, de Minett a seng 11 Membergemengen ze promouvéieren. De Syndikat ass aktuell och implizéiert an d'Aktivitéite vun Esch 2022.