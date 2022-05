Hei am Land ginn et zanter 2 Joer keng Fäll vun Riedelen.

Et wier och net eminent dermat ze rechnen, datt et zu enger Epidemie vun dëser héich-ustiechender Infektiounskrankheet bei Kanner kënnt. Dat seet d'Gesondheetsministesch Lenert op eng parlamentaresch Fro vun de gréngen Deputéierten Hansen a Lorsché, déi sech op e Schreiwes vun der WHO an Unicef beruffen. Heiranner gëtt virun enger Epidemie vu Riedele gewarnt.

Quasi alleguer d'Kanner hei am Land si géint d'Riedele geimpft. De Kombi-Vaccin géint Riedelen, Mumps, Riselen a Waasserpouken hunn iwwerdeem knapp 87% vun de Kanner.

Et sinn absënns Kanner, déi nom Alter vun engem hallwe Joer Riedele kënne kréien. Komplikatioune sinn eventuell Longenentzündungen, Meningite respektiv Encephaliten.

Hei am Land musse Fäll vu Riedelen obligatoresch gemellt ginn.